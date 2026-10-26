Caso Nancy Godoy: encontraron prendas quemadas en la tapera del capataz

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes, la docente rural de 52 años buscada desde el 7 de octubre en el paraje El Malezal, sumó nuevos elementos que serán analizados por los investigadores luego de que encontraran prendas quemadas en la tapera que ocupaba Ireneo Zarza.

Los elementos serán sometidos a peritajes para determinar si pueden vincularse con la docente mediante la comparación con las muestras de ADN disponibles.

Además, durante los procedimientos se halló un bozal que podría convertirse en una pieza de interés para la causa.

La investigación apunta al entorno de la estancia

Los investigadores concentran las principales hipótesis en el capataz y un grupo de peones de la estancia El Curupí, quienes permanecen detenidos. Consideran poco probable la participación de personas ajenas a ese entorno, incluida la de un exdirector que habría mantenido enfrentamientos verbales con Godoy.

En ese contexto, también se mencionó a Rosa Leguizamón, otra de las personas vinculadas a la causa. Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán establecerse a partir de las pruebas reunidas y de los avances de la investigación judicial.

Zarza y Sandoval seguirán detenidos hasta el juicio

El sábado pasado, el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, ordenó la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval hasta la realización del juicio, tras hacer lugar al pedido del fiscal Javier Mosquera. Ambos están imputados como coautores del femicidio de Godoy.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los elementos incorporados al expediente y los riesgos procesales que, a su criterio, justificaban mantener a los imputados detenidos. Las defensas se opusieron a la medida, pero el magistrado resolvió hacer lugar al planteo fiscal.

Mientras continúan las diligencias, los peritajes sobre las prendas quemadas y el análisis de los demás elementos secuestrados podrían aportar información para esclarecer qué ocurrió con la docente, cuyo paradero todavía no fue establecido.