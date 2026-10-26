Comenzó el juicio contra Santos Regis y Fernández Codazzi por el violento caso de Esquina

El Tribunal de Juicio de Goya dio inicio etse lunes al debate oral contra Santos Regis y Fernández Codazzi por el violento hecho ocurrido el 3 de mayo en Esquina.

La Fiscalía acusa a los imputados por el ataque armado contra Julio Nievas y el posterior traslado y ocultamiento de un niño de seis años. Se prevé que el veredicto se conozca este miércoles 28 de octubre.

Detalles del debate y cronograma judicial

El proceso judicial se llevará a cabo en cinco sesiones distribuidas en tres jornadas consecutivas.

El debate es presidido por el doctor Ricardo Diego Carbajal en la sede de Ejército Argentino Nº 550. La acusación está a cargo del fiscal de la Ufic de Esquina, Javier Mosquera, e interviene la asesora de Menores Analía Granero.

Se admitieron 17 testigos, siendo16 aportados por la Fiscalía y uno por la Defensa. La jornada de este lunes contempla la apertura, alegatos iniciales, exhibición de una entrevista especializada y dos tandas de testimonios.

Las declaraciones finalizarán el martes 27, reservando la mañana del miércoles 28 para los alegatos de cierre y el dictado de la sentencia.

Los hechos juzgados y calificaciones legales

La causa investiga el violento episodio ocurrido durante una ceremonia espiritual y la posterior fuga.

El 3 de mayo de 2026, en una vivienda de la calle Juan Pujol al 1900, Santos Regis habría ingresado para disparar al menos cuatro veces contra Julio Javier Nievas, causándole lesiones gravísimas en el marco de una agresión destinada a infligir sufrimiento a su expareja.

Tras el ataque, el imputado se llevó a su hijo de seis años hacia el paraje El Duraznillo con la supuesta logística y traslado en camioneta de Fernández Codazzi, permaneciendo ocultos hasta su detención el 5 de mayo.

Santos Regis está alojado en la Unidad Penal Nº 6 imputado por tentativa de homicidio agravado (por el uso de arma, alevosía y propósito de causar sufrimiento a su expareja) y sustracción de menores.

Fernández Codazzi cumple arresto domiciliario acusado de encubrimiento agravado y participación necesaria en la sustracción.