Corrientes: un motociclista resultó con graves lesiones tras chocar contra una camioneta

La Policía de Corrientes informó que el lunes un hombre resultó gravemente herido en un accidente vial en la localidad de Santa Lucía. En el incidente estuvieron involucrados una motocicleta y una camioneta.

El hecho ocurrió al mediodía del lunes en la intersección de las Rutas Provinciales N°19 y N°38, donde una camioneta marca Toyota, modelo Hilux y una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR, colisionaron.

Colisión y asistencia médica

La motocicleta era conducida por un joven de 25 años, mientras que el rodado de mayor porte estaba al mando de un conductor mayor de edad.

Debido al impacto entre los vehículos, el motociclista cayó sobre la calzada, sufriendo graves heridas.

Tras la llegada del servicio de emergencia, los profesionales de la salud confirmaron el delicado estado de salud del joven, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital de Goya.

En el caso trabaja la Unidad Fiscal en turno, que encabeza las diligencias sumariales de rigor en la dependencia policial de Santa Lucía para esclarecer el hecho.