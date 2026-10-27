Operativo antidrogas en Corrientes: secuestran plantas de cannabis y balanzas

La Policía de Corrientes informó que realizó un operativo contra el narcotráfico en la localidad de General Paz, que resultó con el secuestro de plantas de marihuana, semillas e insumos de pesaje.

El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio San Antonio de la mencionada localidad, en el marco de una causa judicial.

Procedimiento, hallazgo y secuestro

Bajo las directivas del juzgado interviniente, se realizó un allanamiento donde se detectaron 49 plantas de cannabis sativa, confirmándose la sustancia mediante el test orientativo de campo.

Además del cargamento vegetal, la Policía confiscó semillas de la misma especie y dos balanzas digitales de precisión.

Todo lo encontrado en el inmueble quedó formalmente bajo la custodia del magistrado interviniente.

En tanto que en la sede de la Comisaría de Distrito General Paz se prosiguen con las diligencias correspondientes.