Caso Nancy Godoy: analizan pruebas genéticas y llamadas mientras sigue la búsqueda

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, en el paraje Malezal, en el departamento de Esquina, continúa con nuevas medidas judiciales y peritajes. El Ministerio Público Fiscal de Corrientes informó este martes que la causa se desarrolla bajo la hipótesis de un posible femicidio y que cinco personas permanecen detenidas en el marco del proceso penal.

De acuerdo con el reporte oficial, los investigadores buscan reconstruir los hechos ocurridos durante los primeros días de octubre de 2026, con especial atención a los últimos movimientos conocidos de la docente y las circunstancias de su regreso desde la zona rural.

La Fiscalía precisó que el retorno de Godoy estaba previsto para el 9 de octubre, mientras que sus familiares formalizaron la denuncia por desaparición el 15 de ese mes. A partir de entonces, se iniciaron las actuaciones para establecer su paradero y determinar qué ocurrió.

Qué pruebas analiza la Fiscalía

Como parte de la investigación, se tomaron declaraciones testimoniales, se secuestraron elementos considerados de interés y se ordenaron distintas medidas técnicas.

Entre las diligencias en curso se encuentran el análisis de las comunicaciones telefónicas y los estudios genéticos. Según informó el Ministerio Público Fiscal, los resultados integrales de estos peritajes todavía están pendientes de evaluación por parte de los equipos especializados.

El organismo explicó que la hipótesis de femicidio surgió del análisis de los elementos reunidos hasta el momento.

Continúa la búsqueda de la docente

La Fiscalía aclaró que la investigación bajo la hipótesis de un posible femicidio no implica la suspensión de las tareas de búsqueda. Por el contrario, los rastrillajes continúan junto con las fuerzas policiales y de seguridad que intervienen en el caso.

El objetivo es localizar a Godoy y avanzar en el esclarecimiento de su desaparición, mientras se esperan los resultados de las pericias pendientes.

Además, el Ministerio Público Fiscal indicó que mantiene canales de diálogo y asistencia para los familiares de la docente durante el proceso judicial.

La causa continúa en etapa de investigación, con medidas destinadas a reconstruir los últimos movimientos de Nancy Godoy y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.