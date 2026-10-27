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D.I.C. - CURUZÚ CUATIÁ

Un joven fue aprehendido con una motocicleta requerida desde Buenos Aires

Se trata de una Bajaj Dominar 400cc. localizada en Perugorría tras un allanamiento.
 

Por El Litoral

Martes, 27 de octubre de 2026 a las 18:39

En una casa de localidad de Perugorria localizaron y secuestraron el lunes a la noche una motocicleta con pedido de secuestro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el hecho, la Justicia dispuso la aprehensión de un joven fue aprehendido.

 



Se trató de un trtabajo desplegado por División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, en base a directivas de la Unidad Fiscal en turno, que permitió ubicar a una Bajaj Dominar 400cc. en el marco de un legajo judicial relacionado a la presunta comercialización de motocicletas y vehículos automotores denunciados como sustraídos en la Provincia de Buenos Aires.

Además, aprehendieron a un joven de 23 años de edad presuntamente vinculado al hecho investigado.

 

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