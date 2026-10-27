Un joven fue aprehendido con una motocicleta requerida desde Buenos Aires

En una casa de localidad de Perugorria localizaron y secuestraron el lunes a la noche una motocicleta con pedido de secuestro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el hecho, la Justicia dispuso la aprehensión de un joven fue aprehendido.





Se trató de un trtabajo desplegado por División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, en base a directivas de la Unidad Fiscal en turno, que permitió ubicar a una Bajaj Dominar 400cc. en el marco de un legajo judicial relacionado a la presunta comercialización de motocicletas y vehículos automotores denunciados como sustraídos en la Provincia de Buenos Aires.



Además, aprehendieron a un joven de 23 años de edad presuntamente vinculado al hecho investigado.



