Estuvo prófugo más de un año por un crimen en Corrientes y cayó en Misiones

Luego de un operativo cerrojo, atraparon en Misiones a un hombre de 41 años que permanecía en calidad de prófugo desde mayo de 2025 por el homicidio de Santiago Gabriel De Lima, ocurrido en la ciudad de Gobernador Virasoro.



Esta persona era requerida por la Justicia de Corrientes y mediante tareas de inteligencia fue detenido en las últimas horas por la Policía de Misiones en el paraje Olavos, en la localidad de Florentino Ameghino.



El detenido está siendo investigado por su presunta participación en el homicidio de Santiago Gabriel De Lima, de 24 años, quien falleció luego de recibir una herida de arma blanca durante una pelea ocurrida en Virasoro. Desde entonces se encontraba prófugo y con pedido de captura vigente.



Según se informó, la detención fue el resultado de tareas de vigilancia y seguimiento, montadas por los efectivos de la Unidad Regional VII, que finalmente montaron un operativo cerrojo en una zona rural para lograr interceptar al sospechoso cuando intentaba ocultarse.



Quedó a disposición de la Justicia de Corrientes que interviene en la causa.



