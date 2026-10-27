Investigan la muerte de un hombre hallado a orillas del Paraná en Corrientes

Un hombre de entre 60 y 70 años fue hallado sin vida este martes en la costa del Río Paraná, a la altura del barrio ribereño Santa Marta, por lo cual la Policía está abocada en investigar lo sucedido, en base a directivas de la Fiscalía en turno.





Los primeros datos obtenidos dan cuenta que se trataría de un homicidio, por el cual apuntan a un grupo de jóvenes de la zona, aunque por el momento es confuso lo sucedido, según anticiparon a El Litoral.





El cuerpo, ya habría sido reconocido por familiares, antes de ser sometido a una autopsia en el Instituto Médico Forense con el fin de obtener mayores precisiones sobre la causal del deceso.





Un vecino del lugar dijo a este medio que la víctima se había trasladado a la zona costera para ver por unos familiares que viven expuestos a la crecida del Río Paraná. En esas circunstancias habría sido interceptado por un grupo de jóvenes que consumirían estupefacientes.