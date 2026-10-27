Cuatro demorados con un ciervo axis cazado en Corrientes y una escopeta

La Policía Rural de Empedrado en un control sobre la Ruta Provincial 105, en Colonia Brugne, detuvo la marcha de una Toyota Hilux en la que viajaban cuatro hombres con un ciervo axis muerto en la caja, junto a elementos de caza.





Además, llevaban una escopeta Bersa, once cartuchos calibre 16, varios cuchillos, y una chaira, detallaron fuentes oficiales.



Los ocupantes reconocieron que habían estado cazando y dijeron que provenían de un campo vinculado a uno de ellos, sin embargo, no pudieron presentar la documentación correspondiente del arma. Ante la situación, se dio intervención al fiscal Dr. Osvaldo Leonardo Ojeda, quien inició actuaciones de oficio por presunta tenencia ilegal de arma de fuego.