Recuperaron una motocicleta robada en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó una motocicleta que había sudo denunciada como robada en la ciudad Capital.

Personal de la Comisaría Decimosexta halló el rodado oculto entre los matorrales de un baldío en el Barrio Popular. La Justicia tiene identificado al principal sospechoso.

Denuncia, patrullaje y hallazgo en el descampado

El procedimiento policial se concretó en las primeras horas de la mañana tras un rastrillaje intensivo luego de la denuncia por el robo de una motocicleta marca Honda modelo CG Titan de 125 cc ocurrido en la madrugada del lunes.

Los efectivos de la Comisaría XVI Urbana intensificaron los patrullajes preventivos e investigaciones de campo en la jurisdicción del Barrio Popular.

Tras peinar la zona, la patrulla halló el rodado escondido entre las malezas de un terreno baldío de la barriada, procediendo a su inmediato resguardo.

Identificación del sospechoso y actuaciones judiciales

La investigación permitió individualizar al presunto responsable del ilícito, sobre quien se realizan tareas de búsqueda.

El vehículo fue trasladado a dependencia mencionada para el peritaje de rigor y posterior restitución a su propietario.