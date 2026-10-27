Ambientalista denunció el "manejo improvisado" y ahorcamiento de un puma en Corrientes

Se investiga la muerte de un puma en una estancia de Empedrado, luego de una denuncia presentada por el ambientalista Luis Martínez ante la Fiscalía de Saladas. Según su relato, peones del establecimiento habrían intentado capturar al animal con un lazo, pese a que las autoridades les indicaron que esperaran a un equipo especializado en rescate de fauna.

Al respecto, Martínez habló con el equipo del programa "O sea... digamos" de El Litoral y expresó con indignación que "el manejo improvisado nos lleva a hechos como este, de la muerte y la pérdida de un ejemplar sumamente importante para el ecosistema"

Qué hacer ante la fauna silvestre

El ejemplar, un puma juvenil (concolor), apareció en el predio rural el viernes y, tras recibir el aviso, las autoridades dieron la instrucción de no intervenir ni intentar capturarlo. El objetivo en estos casos es evitar un procedimiento improvisado y aguardar a los especialistas.

Así lo recalcó el ambientalista, diciendo que en "reinteradas ocasiones hemos pedido a la sociedad mantener distancia, esperar a la autoridad".

Además, Martínez mencionó la aparición de otras especies en la zona urbana de Corrientes, pues se registró la "presencia de muchos animales silvestres en la zona costera por la crecida el río Paraná".

Al intervenir sin el conocimiento necesario "estamos poniendo en riesgo a un ejemplar y lo que hay que entender es que el animal se va a defender", aclaró el entrevistado y agregó que "no hay animal agresivo, hay animales defensivos".

Se ignoró la instrucción

Sin embargo, de acuerdo al ambientalista, los peones de la estancia ignoraron las indicaciones y usaron un lazo para atrapar al puma, en una maniobra que habría generado un forcejeo que terminó con el animal muerto por asfixia.

El puma es una especie protegida por la Ley Nacional 22.421 y su caza está prohibida en Corrientes. Ahora, con la presentación judicial, se solicitó investigar para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades sobre quiénes fueron parte de la captura.

Para Martínez la legislación actual "no está a la altura de las circunstancias para poder combatir estos hechos, como caza furtiva, el tráfico ilegal de fauna, la tenencia ilegal", y también dijo que estos hechos "terminan en compensación y en una multa administrativa que no compensa el daño".

Además, sobre el avance de la causa, el ambientalista adelantó que actuará como querellante, representado por la abogada animalista Liliana Gómez.