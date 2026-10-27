Continúa el juicio contra Codazzi y Santos Regis: declaran más testigos

Este martes se reanuda el juicio oral contra Josías Santos Regis y José Alejandro Fernández Codazzi en el Tribunal de Juicio de Goya.

Luego de las primeras declaraciones testimoniales del lunes, la jornada de hoy contempla doble turno de pruebas antes de los alegatos finales y la sentencia programada para el miércoles.

Cronograma de audiencias y ronda de testimonios

El debate en la sede de Ejército Argentino Nº 550 transita sus etapas decisivas. Durante la primera jornada, tras la apertura y los alegatos iniciales, se proyectó una entrevista especializada y prestaron declaración los primeros cinco testigos de la causa.

Para este martes están agendadas dos sesiones testimoniales, a las 8 y a las 18, con el objetivo de agotar la nómina de 17 testigos admitidos (16 de la Fiscalía y uno de la Defensa).

En tanto que para el miércoles, a partir de las 8, las partes expondrán sus alegatos de cierre previo al dictado del veredicto por parte del juez presidente Ricardo Diego Carbajal.

Cargos, hipótesis fiscal y situación procesal

La causa juzga el violento episodio acontecido el 3 de mayo de 2026 en un domicilio de calle Juan Pujol al 1900, en Esquina.

La Fiscalía acusa a Santos Regis de ingresar a una ceremonia de temazcal y disparar al menos cuatro veces contra Julio Javier Nievas para causarle sufrimiento emocional a su expareja.

Posteriormente, Santos Regis se llevó a su hijo de seis años con la presunta logística de Fernández Codazzi en una camioneta Volkswagen Amarok, permaneciendo ocultos en el paraje El Duraznillo hasta el 5 de mayo.

Santos Regis llega detenido (Unidad Penal Nº 6) imputado por tentativa de homicidio agravado por uso de arma, alevosía y femicidio vinculado, en concurso real con sustracción de menores. Fernández Codazzi cumple arresto domiciliario imputado por encubrimiento agravado y participación necesaria en la sustracción.