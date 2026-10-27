Corrientes: arrancó el juicio por la muerte de un joven electrocutado en una fiesta

El Tribunal Oral Penal Nº 1 de Corrientes capital inició este martes el juicio contra Alberto Antonio Gómez, acusado de homicidio culposo por la muerte de Juan Cruz Delgado. El debate comenzó a las 11 y tiene convocados a seis testigos.

La audiencia había sido fijada originalmente para el 24 de agosto, pero se suspendió porque el imputado no se presentó y justificó su ausencia con un certificado médico. El tribunal está integrado por Darío Ortiz (presidente) y los vocales Ana del Carmen Figueredo y Oscar Dubrez.

La muerte de Delgado

La causa investiga la muerte de Delgado, ocurrida durante la madrugada del 27 de septiembre de 2020 en el salón de eventos La Realeza Tus Sueños sobre la avenida Libertad al 5800.

Según la acusación, a cargo del fiscal Carlos Lértora, Gómez habría instalado un cerco electrificado en el patio trasero de su local. Además, el sistema estaba conectado directamente a la red eléctrica y no contaba con los dispositivos aprobados ni con señalización de advertencia.

Fue en ese contexto que, durante una fiesta, Delgado habría tocado accidentalmente el cerco, que le dio una descarga eléctrica que provocó su muerte.

Testigos

Durante el debate está prevista la declaración de seis testigos, quienes permitirán reconstruir las circunstancias del hecho y aportar elementos para el análisis de las responsabilidades penales. Por otro lado, Gómez es defendido por la abogada Claudia Valeria Vallejos.