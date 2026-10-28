Corrientes: tras el alerta de un transeúnte, se recuperó el motor de embarcación

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó un motor de lancha en la localidad de Santo Tomé.

Personal de la Comisaría III de Santo Tomé encontró el elemento en un sector de espesa vegetación. La intervención se dio tras el aviso de un transeúnte y la causa quedó en manos de la Fiscalía de turno.

Alerta ciudadana y hallazgo en la vía pública

El operativo se realizó durante tareas de prevención de rutina al mediodía del martes, cuando un vecino alertó a la patrulla sobre un abandonado en la zona.

De esta manera es que efectivos acudieron a la intersección de las calles Ángel Blanco y Bertodano de la localidad de la mencionada localidad.

En un sector de densa vegetación, los agentes hallaron e incautaron un motor de lancha marca Tohatsu de 40 HP en estado de abandono.

Actuaciones judiciales e investigación de origen

El elemento secuestrado quedó en resguardo de la fuerza y fue derivado al predio de la mencionada dependencia..

La Unidad Fiscal en turno tomó conocimiento de las actuaciones y ordenó iniciar los trámites judiciales correspondientes, en tanto que la Policía busca determinar la procedencia del motor y localizar a su legítimo propietario o verificar si existe una denuncia por robo.