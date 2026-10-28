Corrientes: fue detenido por portar una carabina con mira telescópica sin documentación

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a una persona en la localidad de Empedrado, quien cargaba un arma con mira telescópica sin la documentación requerida.

Además del arma, personal de la Policía Rural secuestró municiones y una camioneta. En el caso interviene la Fiscalía en turno.

Control preventivo y hallazgo del armamento

El procedimiento se realizó en el marco de las labores de verificación cerca de la costa, sobre la calle Mendoza, en inmediaciones de la ribera del río Paraná, en la zona urbana de Empedrado.

En este lugar, los agentes pararon la marcha de una camioneta marca Renault Duster guiada por un hombre mayor de edad, identificado como Ramón Oscar E. de 61 años.

Además de equipos de pesca, la requisa permitió descubrir una carabina semiautomática marca Ruger 10/22 calibre .22, equipada con mira telescópica, cargador y cartuchos.

Falta de documentación y directivas judiciales

Ante la imposibilidad de justificar la legalidad de los elementos, se activaron los protocolos sumariales.

Al momento de la exigencia formal por parte de los uniformados, el conductor no pudo presentar la credencial de legítimo usuario ni la documentación del arma.

El fiscal en turno, doctor Osvaldo Ojeda, ordenó el secuestro preventivo de la carabina, la mira, el cargador y la totalidad de la munición.

Se dio inicio formal a una causa caratulada preventivamente como supuesta tenencia ilegal de arma de fuego, quedando el implicado supeditado al proceso...