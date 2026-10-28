Hallaron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes

Tras una intensa búsqueda fuerzas de seguridad y personal del Poder Judicial hallaron este miércoles el cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la educadora que se desempeñaba como directora en la escuela rural de la estancia El Curupí.

El hallazgo se produjo durante un rastrillaje a caballo, a unos cinco kilómetros al este del casco de la estancia y a más de dos kilómetros al suroeste del establecimiento escolar.

Fuentes oficiales, señalaron a El Litoral que la docente fue encontrada en un lugar de "extensos bañados de difícil acceso, donde no hay señal telefónica y solo se puede ingresar a caballo".

Además, detallaron que "a 5 metros había un bolso tirado".

Entre tanto, desde el Ministerio Público señalaron que el cuerpo de la docente fue hallado por el policía Pablo Aguirre, en una zona que aun no se había rastrillado. "Estaba en avanzado estado de descomposición y fue enviado al Instituto Médico Forense para la autopsia", indicaron.

Detenidos por presunto femicidio

​Por el hecho hay cinco personas detenidas. En los últimos días el juez de Garantías de la jurisdicción, Gustavo Vallejos, dictó la prisión preventiva contra Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, imputados como presuntos autores materiales del delito de femicidio.

​El avance de las actuaciones judiciales había alcanzado previamente a la pareja de puesteros que cumplía labores en el establecimiento rural: Sergio Nahuel Rojas, procesado en calidad de coautor de femicidio, y Rosa Leguizamón, acusada bajo la figura de homicidio simple en calidad de autora.

​Declaraciones, sospechas de apremios y situación procesal

​La nómina de detenidos se completa con el peón Ernesto Ezequiel Bordón, imputado por el delito de falso testimonio.

Bordón fue el primer involucrado en señalar en sede policial la presunta autoría del crimen a manos de dos trabajadores rurales del lugar.

Sin embargo, su representación legal denunció con posterioridad que dicha exposición se produjo bajo supuestos apremios ilegales infligidos por efectivos de la policía provincial.