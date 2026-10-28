Corrientes: buscaban elementos robados y hallaron plantas de marihuana en una vivienda

La Policía de Corrientes informó este miércoles que recuperaron elementos que fueron robados y hallaron marihuana tras allanamientos en la localidad de San Luis del Palmar.

La investigación comenzó tras la denuncia de un vecino por la sustracción de varios bienes de su propiedad. A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos identificaron a los presuntos autores y obtuvieron las órdenes judiciales para registrar dos viviendas.

En uno de los domicilios, además, encontraron plantas de cannabis. Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado realizó las pruebas correspondientes, que dieron positivo para marihuana.

Los elementos recuperados y los tres hombres demorados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las diligencias del caso.