Niño N: "El brasilero" y Codazzi, condenados a 15 y 3 años y medio de prisión

El tribunal de la ciudad de Goya condenó a penas de 15 y 3 años y medio de prisión al ciudadano brasileño Josías Santos Regis y al abogado correntino José Fernández Codazzi, respectivamente, tras declararlos culpables este miércoles en el marco del juicio por el caso del niño N, ocurrido en el municipio de Esquina en mayo de este año.

Santos Regis fue hallado culpable de los delitos de sustracción de menores y homicidio en grado de tentativa, mientras que Codazzi fue responsabilizado de encubrimiento del homicidio.

Este mismo miércoles por la noche se conocieron las penas para cada uno, luego de un proceso oral iniciado el lunes con 17 testigos.

De esta manera llega a su fin el juicio por el intento de homicidio seguido de la sustracción y ocultamiento del niño N, ocurrido el 3 de mayo de este año en Esquina.

Luego de los alegatos, el tribunal presidido por el juez Ricardo Diego Carbajal le dio la oportunidad a los dos imputados de este caso de hablar antes de escuchar la sentencia y dejaron definiciones que marcan el pulso con el que pretendían salir absueltos del proceso.

"Yo me fui de campamento con mi hijo", afirmó en sus palabras finales antes del veredicto "El brasilero" Josías Santos Regis, acusado de haberle disparado en cuatro oportunidades a Julio Javier Nievas en un supuesto hecho que tenía como presunto fin ocasionarle sufrimiento a la madre de su hijo, N, a quien luego se lo llevó con rumbo desconocido.

Finalmente, el 5 de mayo fueron encontrados padre e hijo en el paraje Duraznillo, a kilómetros del lugar de los hechos, en una zona inhóspita, deshidratados, con hambre y lastimados.

"Sin carpa, sin calzado, sin luz artificial, ah! pero con papeles migratorios sí; hermoso campamento”, ironizó en su alegato el fiscal Javier Mosquera.

QUÉ DIJO EL BRASILERO

Josías Santos Regis antes de escuchar el veredicto que lo declaró culpable dijo:

"Solo me gustaría decir a quienes son letrados y me están juzgando, que llevo seis meses detenido, estoy sufriendo, extraño a mis hijos, extraño mi patria. Los hechos de los cuales estoy siendo acusado no son así, yo me fui de campamento con mi hijo, no conocía la zona, estaba perdido y pedí ayuda a los dueños del campo".

"Espero que sean justos y tengan misericordia, yo ansío mi libertad y volver a mi vida normal".

LAS ACUSACIONES Y EL ALIVIO A CODAZZI

Santos Regis llegó a este juicio acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con alevosía y por el propósito de causar sufrimiento a una persona con quien mantuvo una relación de pareja, en grado de tentativa, y sustracción de menores, en concurso real.

Fernández Codazzi fue requerido al proceso con los cargos de encubrimiento agravado por la gravedad del hecho precedente, en calidad de autor material, y sustracción de menores, en calidad de partícipe necesario, en concurso real.

El abogado esquinense recibió un alivio al conseguir que el tribunal lo absuelva del delito de sustracción del menor, por considerar que ese hecho se consumó antes de su participación en el episodio que desencadenó la investigación.

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