Secuestraron en Corrientes un auto que había sido robado en el Conurbano

En un operativo nocturno, la Policía de Corrientes recuperó en la zona fronteriza con Brasil un auto que registraba un pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada por la División de Investigaciones de la Comisaría Distrito Segunda de Paso de los Libres.



Según detallaron, cerca de las 22:10, en las inmediaciones del Barrio Las Flores, los investigadores que venían siguiendo pistas firmes de un auto de dudosa procedencia, divisaron un Citroën C3 estacionado en la vía pública.



Los efectivos, verificaron las numeraciones del motor, el chasis y la patente a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) y los datos confirmaron las sospechas: el coche tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 10 del Departamento Judicial de San Martín.



Durante el procedimiento, los agentes identificaron a un hombre de 36 años que se encontraba a cargo del vehículo, quien al ser interrogado aseguró haber adquirido de "buena fe" hace aproximadamente tres meses, desconociendo su origen ilícito.



Por orden de la Fiscalía en turno, la Policía secuestró el rodado de forma preventiva, en tanto, se iniciaron actuaciones legales bajo la carátula de "supuesta receptación dolosa". El conductor quedó formalmente vinculado a la causa, aunque permanecerá en libertad supeditado al avance del proceso judicial.