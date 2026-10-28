En la zona céntrica de Corrientes recuperaron una moto de alta cilindrada robada en Lanús

En un rápido despliegue en pleno centro de la Capital correntina, la Policía de Corrientes recuperó una motocicleta de alta cilindrada que había sido robada en el Conurbano bonaerense y era exhibida para la venta en la vía pública.



El procedimiento estuvo a cargo de la División Anti-Arrebatos de la fuerza provincial en la estratégica intersección de las calles Junín y Uruguay. Los efectivos, que se encontraban en tareas de prevención y vigilancia en la zona comercial, individualizaron a un hombre que intentaba comercializar una moto Gilera Voge de 300 CC, en la calle.



Al proceder a la identificación del vehículo y consultar sus datos de motor, chasis y patente con la base de datos policial, el sistema arrojó un pedido de captura activo por robo, emitido por las autoridades judiciales del partido de Lanús, provincia de Buenos Aires.



El sospechoso fue demorado de inmediato en el lugar, mientras que el rodado quedó secuestrado de forma preventiva. En el caso ya tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el inicio de las actuaciones legales correspondientes para determinar cómo llegó el vehículo robado desde el Gran Buenos Aires hasta el centro de Corrientes.