Identificaron al hombre hallado muerto en Corrientes en aguas del Paraná

Finalmente, luego de 24 horas de permanecer como NN, familiares lograron identificar el cuerpo de la persona que apareció sin vida en aguas del Río Paraná en la zona costera del barrio Santa Marta, de Corrientes.



Se trata de Miguel Adolfo Gómez de 67 años, según confirmaron este miércoles sus familiares al reconocer el cuerpo, en una tramitación llevada a cabo por efectivos de la Comisaría 12° Urbana, en base a directivas de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 2 de Capital.



Al momento del hallazgo, el hombre vestía un pantalón negro con líneas blancas finas a ambos lados, un buzo con capucha y, debajo, una camiseta roja del Club Atlético River Plate, con la inscripción «BBVA» en letras blancas sobre el pecho.



El cuerpo fue llevado a la Morgue del Instituto Médico Forense, donde se realizó el acta de reconocimiento y donde se le había practicado la autopsia que arrojó como resultado que el deceso fue producto de "ahogamiento por sumersión", con lo cual se descarta homicidio.