Murió una menor 16 años tras caer de su motocicleta en Corrientes

Alrededor de las 18 de este miércoles murió una joven de 16 años en un camino de ripio de acceso al barrio Llamarada de la localidad de Santa Rosa, tras perder el control y caer de la motocicleta que conducía, confirmaron fuentes policiales.





La víctima fue identificada como Jessica R., domiciliada en la misma barriada y luego del siniestro vial fue trasladada de urgencia en ambulancia rumbo al Hospital local, donde resultaron infructuosos los esfuerzos médicos.





Su deceso causó gran conmoción en la localidad.





Testigos señalaron a la Policía que la adolescente se desplazaba a alta velocidad momentos antes de producirse la caída. Sin embargo, las circunstancias exactas que provocaron el siniestro aún deben ser determinadas.





La investigación está a cargo del personal de la Comisaría de Distrito Santa Rosa bajo directivas de la Fiscalía en turno.