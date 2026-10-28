Juicio a Santos Regis y Codazzi: este miércoles se conocerá el veredicto

Este miércoles el Tribunal de Juicio de Goya llevará adelante los alegatos finales y emitirá el veredicto en el proceso contra Josías Santos Regis y José Alejandro Fernández Codazzi, acusados por el violento episodio perpetrado en la ciudad de Esquina.

Durante las jornadas del lunes y el martes se tomaron declaraciones a 17 testigos, 16 por aportados por la Fiscalía y uno por parte de la Defensa. En tanto que desde las 16 de hoy está programado el tramo final del juicio, donde se escucharán los alegatos y la sentencia del tribunal.

Desarrollo de las audiencias y tramo final

El debate oral cumplió con los plazos previstos en el cronograma establecido por la magistratura.

Tras la apertura del lunes 26, el martes continuó la recepción de pruebas con las declaraciones de tres testigos de la Fiscalía y uno propuesto por la Defensa.

En el transcurso del proceso se evaluaron las testimoniales de parte de los 17 testigos admitidos (16 aportados por el Ministerio Público Fiscal y uno por los letrados defensores).

Para este miércoles, a partir de las 16, está programada la exposición de los alegatos finales por parte de la acusación y las defensas, dando paso inmediato a la deliberación y lectura del veredicto.

Imputaciones penales y antecedentes de la causa

El tribunal evaluará las responsabilidades en torno a los hechos del 3 de mayo de 2026.

Josías Santos Regis afronta cargos por tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego, alevosía y propósito de causar sufrimiento a su expareja, en concurso real con sustracción de menores.

Por su parte, el abogado José Alejandro Fernández Codazzi llega al tramo final acusado como autor material de encubrimiento agravado y partícipe necesario en la sustracción del niño.

Santos Regis permanece alojado en la Unidad Penal N.º 6 de la Capital, en tanto que Fernández Codazzi cumple arresto domiciliario bajo la asistencia de sus respectivos equipos técnicos de abogados defensores.