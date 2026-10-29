Caso Nancy: "Esto continúa, estamos en la mitad de todo" dijo el Fiscal General Sotelo

El caso de Nancy Godoy avanzó con un gran golpe para la sociedad correntina el miércoles, cuando se halló su cuerpo en el Malezal. Al respecto, habló el Fiscal General, Cesar Sotelo, quien ratificó que "estamos a la mitad de todo", y que la investigación continuará.

En diálogo con el programa "Sin Freno", Sotelo analizó el desarrollo de la investigación. Valoró la labor conjunta de los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, y aseguró que el trabajo procesal seguirá firme hasta llegar al juicio oral.

Estrategia de investigación y conformación del equipo fiscal

El titular del Ministerio Público detalló los motivos que impulsaron la reconfiguración operativa en el interior provincial para garantizar el éxito de las pesquisas.

Ante la complejidad del expediente, Sotelo explicó que se utilizó la facultad institucional de "mover piezas en toda la provincia en relación a solucionar asuntos complejos como este".

En esta línea, habló de la incorporación de la doctora Andrea González -especializada en temáticas de género- para potenciar la labor que venía desarrollando el doctor Javier Mosquera: "Enviamos a la doctora Andrea González, una fiscal de Capital, también una fiscal de género de importante experiencia y capacidad para ayudar".

El funcionario resaltó que el éxito parcial de las diligencias responde a "la mancomunión y el trabajo en conjunto, que es lo que puede garantizar éxito en las investigaciones".

Evaluación del proceso y continuidad institucional

Consultado sobre el estado actual del expediente tras el hallazgo del cuerpo, el fiscal general ratificó el compromiso de la Justicia con los familiares de la víctima.

Al valorar el trabajo realizado hasta el momento, el doctor Sotelo afirmó que "estoy conforme, pero esto continúa. Estamos en la mitad de todo", dando a entender que la investigación se mantiene en pie.

Respecto a las calificaciones legales y la situación de los cinco detenidos, el funcionario advirtió que "va a haber un juicio final y también vamos a ver qué tipo de sanción tienen los imputados".

Asimismo, el Sotelo llevó tranquilidad sobre el desarrollo de las medidas probatorias al asegurar que los equipos trabajaron con "la más absoluta de la tranquilidad" y sin registrar "presiones de ningún tipo".