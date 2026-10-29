Atraparon a dos personas que vendían droga en un barrio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a dos personas en ciudad Capital, quienes se dedicaban al narcomenudeo.

Efectivos de unidad de Drogas Peligrosas realizaron una detención en zona del paseo costero del barrio Dr. Montaña durante la noche del miércoles.

Patrullaje preventivo y detección del delito

El operativo ocrurrió durante un patrullaje de rutina, pasadas las 21 del miércoles, cuando los efectivos advirtieron la presencia de dos hombres mayores de edad realizando aparentes transacciones de sustancias ilegales.

Es así que las patrullas procedieron a cercar el lugar e identificar a los sospechosos de forma inmediata para evitar su fuga.

Secuestro de sustancias y actuaciones judiciales

Las pruebas orientativas confirmaron la naturaleza ilícita de los elementos hallados entre las pertenencias de los sospechosos.

Los hombres mostraron seis dosis de una sustancia blanquecina (clorhidrato de cocaína), además de una "bochita" y dos cigarrillos armados con materia vegetal (marihuana).

Además, la Policía secuestro un teléfono celular marca Motorola y una suma de dinero en efectivo que sería de la venta de los estupefacientes.

La Unidad Fiscal de turno ordenó que los sujetos fueran aprehendidos y trasladados a la sede jurisdiccional donde se realizaron las diligencias de rigor.