Corrientes: bomberos controlaron el incendió de una casa en el barrio Camba Cuá

Se incendió una casa este jueves por la mañana en el barrio Camba Cuá de la ciudad de Corrientes. El fuego se habría originado por un cortocircuito en una habitación del segundo piso. No hubo heridos de gravedad.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Entre Ríos al 1100, cerca de la intersección con Bolívar. Según los primeros datos, las llamas alcanzaron un colchón que estaba en el lugar, pero solo provocaron daños materiales.

Durante el operativo trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios y de la Policía de Corrientes. Fue así que, tras varios minutos de trabajo, lograron sofocar el fuego y no se registraron heridos.