Caso Matías Chirino: la Corte Suprema dejó firmes las condenas a exmilitares por la muerte del subteniente en Paso de los Libres

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas dictadas contra los exoficiales del Ejército Argentino implicados en la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino, ocurrida en junio de 2022 durante un denominado "ritual de iniciación" en el Grupo de Artillería de Monte 3 con sede en Paso de los Libres, provincia de Corrientes.

Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos de queja interpuestos por las defensas técnicas de los condenados Rubén Darío Ruíz, Darío Emanuel Martínez y Claudio Andrés Luna, agotando las instancias ordinarias y extraordinarias de revisión.

Según consta en el expediente judicial, Chirino y otros dos subtenientes —Jorge Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza— fueron sometidos de forma coercitiva a consumir alcohol en exceso, realizar ejercicios físicos extremos y sumergirse en una piscina con temperaturas bajo cero.

El informe de autopsia determinó que el fallecimiento de Chirino se produjo por broncoaspiración mientras se encontraba en estado de inconsciencia, registrando un dosaje de 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre.

Cronología judicial y ratificación de las penas

El derrotero en los tribunales federales incluyó una sentencia inicial pronunciada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el cual impuso condenas de ocho años de prisión para Ruíz, Martínez y Luna por el delito de abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con abuso de autoridad.

Dicha resolución alcanzó también a los imputados Hugo Reclus Martínez Tárraga, Exequiel Aguilar y Luis Acosta, mientras que Franco Grupico, Gerardo Bautista y Claudia Cayata resultaron absueltos en primera instancia.

Posteriormente, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revisó el fallo de origen, anulando la absolución de Bautista para imponerle una pena de seis años y medio de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Además, la alzada reconfiguró los montos punitivos del resto de los encausados y ratificó la concurrencia de los delitos cometidos contra las tres víctimas del hecho.

Tras el recurso interpuesto ante la Corte Suprema por la querella y las representaciones de los acusados, la decisión del máximo tribunal le otorga carácter definitivo a las condenas por el crimen del joven oficial.