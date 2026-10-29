Desarticularon un taller de motopartes ilegales y demoraron a cuatro personas en Corrientes

En el marco de un operativo de seguridad y tras tareas investigativas articuladas con la Unidad Fiscal de turno, la Policía de Corrientes concretó este jueves un allanamiento en una vivienda del barrio Pío X, donde funcionaba un depósito de motopartes y vehículos presuntamente ilícitos.

La medida judicial fue ejecutada de manera conjunta por personal de la Comisaría Séptima Urbana, con el apoyo operativo de la División Policía de Alto Riesgo (P.A.R.), el Grupo de Tareas Operativas (G.T.O.), el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada V (G.R.I.M. V) y el Destacamento San Marcos.

Si bien en el inmueble no se localizaron en primera instancia los elementos específicos requeridos en el oficio de registro inicial, las fuerzas de seguridad detectaron una importante cantidad de motocicletas y componentes mecánicos cuyas personas moradoras no pudieron acreditar la propiedad ni la documentación respaldatoria.

Secuestros, disturbios y traslado de demorados

Durante el desarrollo de la inspección técnica, cuatro hombres mayores de edad fueron aprehendidos por efectivos intervinientes luego de protagonizar altercados en la vía pública e intentar entorpecer las labores de los funcionarios judiciales e inspectores.

Todo el material incautado —integrado por motopartes, chasis y rodados— fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público Fiscal para peritajes de alfanumérico y verificación de pedidos de secuestro por robo o hurto.

Por su parte, los demorados fueron trasladados a la sede de la Comisaría Séptima Urbana, donde se labraron las actuaciones administrativas y contravencionales correspondientes.