Sospechas de intromisión en una causa conexa al caso Loan

En una discusión que volvió a enfrentar al Ministerio Público Fiscal con la defensa a cargo del mediático abogado Rodolfo Baqué, se ventilaron en el juicio por Loan las sospechas de que se pretende utilizar este proceso para lograr una intromisión en otro expediente que corre en forma paralela en el Juzgado Federal de Goya.



Luego de que se suspendiera la declaración testimonial del dirigente político y presidente de la Fundación La Alameda Gustavo Vera, por encontrarse imputado en una causa conexa, Baqué le pidió al tribunal que pida a la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo, copias certificadas de ese expediente para evitar que se vuelva a convocar a testigos que estén siendo investigados en otros casos y que invaliden gestiones para traerlos a brindar testimonio al juicio por sustracción y ocultamiento.



Sin embargo, el fiscal Carlos Schaefer, cruzó una oposición al pedido de Baqué, al señalar que si el tribunal hace lugar a su solicitud se corre el riesgo de que se inmiscuya en una causa que gira en torno de Loan y eso podría perjudicar su desarrollo.



Es que el abogado defensor de Elizabeth Cutaia afirmó que la abogada que supuestamente llegó como parte de la Fundación Dupuy estaría imputada en ese expediente pero no tiene acceso al mismo, dado que aún no declaró en indagatoria.



“La jueza no le está dando participación y se pretende en este juicio hacer una intervención por elevación y puede ser perjudicial para la investigación que se lleva adelante”, fundamentó el fiscal Schaefer.



Rápidamente Baqué repsondió: “Yo no quiero intervenir en ese expediente”.



El caso abierto en Goya y que involucra a Gustavo Vera es la causa 4096/24 por falso testimonio, asociación ilícita y encubrimiento y la defensa de Cutaia pidió “acceso pleno” a todo lo acumulado hasta la actualidad en ese expediente, conexo al juicio por el niño de la localidad de 9 d eJulio.