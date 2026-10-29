Revelan que Nanci Godoy sufrió "una muerte extremadamente violenta"

Un informe preliminar de la autopsia del Instituto Médico Forense confirmó que la maestra rural Nanci Estela Godoy "sufrió una muerte extremadamente violenta" producto de múltiples heridas con varias armas blancas.

El resultado de las pericias fueron dadas a conocer este jueves por el decano del IMF del Poder Judicial, José Luis Gálvez, y los fiscales María Andrea González y Javier Mosquera de la Ufic de Esquina. El Ministerio Público Fiscal de Corrientes brindó mediante una video conferenciaslos a familiares de la víctima, datos reveladores sobre el estado en que hallaron al cuerpo de la docente rural encontrado sin vida en un bañado del paraje El Malezal.



Ese informe -en el marco del Legajo de Investigación Fiscal N° 159598- indica que Nanci sufrió una "muerte extremadamente violenta o traumática, tras recibir múltiples lesiones punzocortantes y cortantes", que aparecen en "algunos signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores".



El doctor Gálvez comunicó además del hallazgo de "restos cadavéricos", dado que además de esas lesiones, "el cuerpo sufrió seccionamientos, por caso de las partes blandas de la región abdómino pélvicas y de los glúteos. También le amputaron la mano izquierda, luego agravado por acción de los predadores de la zona", remarcó.



Otro dato revelador fue que en la muerte de la docente se usaron "varias armas", según "la multiplicidad y morfología de las lesiones" que presentaba en el antebrazo con "típicas lesiones de lucha o defensa".

Ataque sexual

Las maniobras de seccionamiento descritas -y también el estado de descomposición- son obstáculo, dijo Gálvez, para determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, mediante modernos procedimientos se buscan establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores.



El Instituto Médico Forense realiza un abordaje interdisciplinario del caso y a la vez inter institucional ya que ha solicitado al Instituto Médico Forense de Córdoba para llevar adelante estudios entomológicos que podrían dar más exactitud en el tiempo de muerte y al Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Unne ya colabora con los estudios genético que restan.



