El juicio por Loan volverá a hablar de sus rastros de olor hallados en vehículos

El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña volverá a poner en debate el hallazgo de su rastro en vehículos de los imputados Carlos Pérez y Victoria Caillava. Será la semana que viene, cuando declare como testigo una especialista que trabajó con perros entrenados.



Se trata de la subcomisario Marilú Vázquez, a cargo de la División Investigativa Canina de la Policía de la Provincia de Salta, quien trabajó en la pericia odorológica de este caso junto con el especialista Mario Rosillo, de la Policía de Corrientes.



Rosillo, referencia nacional en la materia, había solicitado que Vázquez colabore en la investigación, con la particiación en el levantamiento y cotejo de muestras de los vehículos involucrados en el caso.



Al declarar Rosillo, dio pautas contundentes de esas pericias, indicando que el olor a Loan fue detectado con certeza científica en la camioneta Ford Ranger de color blanco en el que la pareja de Pérez y Caillava había ido al almuerzo en la casa de la abuela Catalina el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal. Y asimismo, que el rastro odorológico del niño fue encontrado en el automóvil Ford Ka propiedad del matrimonio, con el que al día siguiente de la desaparición del niño viajaron a Corrientes capital y a la provincia del Chaco.



La pericia odorológica se concretó en la Comisaría de 9 de Julio, lugar donde permanecían secuestrados desde el 19 de junio de 2024 los vehículos.



Y posteriormente, se sometieron las muestras al cotejo realizado por perros en el colegio de la localidad.

Testigos

Además de la subcomisario Vázquez, el miércoles próximo deberán brindar testimonio en el juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes Verónica Reyes, Guillermo Armapa, Víctor Parrón, Tamara Muniagurria, Sergio Roberto Montenegro, Emiliano Nicolás Miño, Hernán Paul Alfonzo y Fernando Lobo.



Se trata de una cantidad para nada habitual de testigos, 9 en total, luego de que en las últimas semanas se ampliara la cifra de testimonios por audiencia, con siete cada una.



En esta oportunidad, a la decisión de ampliar la camtidad de testimonios por jornada, se suma la particularidad de que el jueves no se realizará el debate.



Según precisaron fuentes del Tribunal, por cuestiones de agenda se suspendió la audiencia prevista el 5 de noviembre próximo.

Declaraciones

Este miércoles y jueves últimos se concretaron audiencias con declaraciones testimoniales de una serie de testigos, en su mayoría, de procedimientos de recolección de evidencias.



Así se pudieron oir detalles sobre la cadena de custodia de pruebas incorporadas a la causa a partir de peritajes prendas de vestir, levantamiento de muestras de suelo y sangre, así como en vehículos, además de los pertenecientes a la pareja de Pérez y Caillava, en el Volskwagen Voyage de Daniel Ramírez. (Ver más en recuadro).

Presión

Una testigo que pasó el miércoles por el Tribunal, llamada Rocíoa Clotilde Ayala, relató cómo fue contactada por “El Americano”, Nicolás Soria, imputado en esta causa por el presunto entorpecimiento de la investigación y dejó una serie de revelaciones.



Entre otras, Ayala, una joven vecina de 9 de Julio que había participado en marchas de reclamo de aparición del niño, fue consultada por si el primer abogado querellante en la causa, Roberto Méndez, “la contactó para que declare en contra” de Soria.



Ayala no fue contundente al negarlo, al señalar que al momento de declarar en sede judicial no sintió presiones y que lo hizo libremente.