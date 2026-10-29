Discusión intensa por los testigos

Las últimas jornadasdel juicio por Loan Danilo Peña tuvieron como particularidad una discusión generada por las defensas, que ponían en debate la utilidad de los testigos que llegaron hasta la sala.



Cada día se programaron siete testigos, aunque con algunas alteraciones por contratiempos en las notificaciones, pero se produjeron numerosas declaraciones. No obstante, todas breves.



Se trató en su mayoría de testigos de los llamados “a ruego”, es decir, transeúntes que por pedido de las autoridades policiales eran convocados en forma espontánea como testigos de procedimientos, como pericias y levantamiento de muestras.



La impaciencia evidenciada especialmente por la defensa de la imputada Elizabeth Cutaia, encabezada por el abogado Rodolfo Baqué, puso en oídos del tribunal numerosos planteos y hasta un interrogatorio que graficó la situación de un hombre de la localidad de Curz de los Milagros que debió llegar hasta Corrientes con diversas dificultades para hablar ante los jueces por pocos minutos.



Sin embargo, el fiscal Carlos Schaefer respondió los cuestionamientos, precisando que es función de este juicio ratificar la validez de las pruebas que obran en la causa, por ejemplo, con la voz de quienes fueron testigos de los procedimientos que arrojaron información que es evaluada ahora para medir las responsabilidades penales de los sospechosos de haber intervenido en los delitos que giran alrededor del caso Loan.



Esto brinda solidez a la cadena de custodia de las evidencias, por ejemplo, al verse ratificadas las firmas de los testigos en las actas en las que se refleja la incorporación de cada elemento de prueba.



Es que, además, una de las estrategias defensivas que se pudieron advertir en el proceso se sostiene precisamente en discutir la validez de las pruebas por la transparencia de su trazabilidad. En ese sentido, la defensa de Pérez y Caillava insiste en poner en dudas la calidad de las evidencias que los complican, como la odorología.