Corrientes: una mujer intentó ingresar drogas a la cárcel en un sobre de jugo

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a una mujer en la Alcaldía de Paso de los Libres, luego de que intentara ingresar estupefacientes cuando iba a visitar a un presidiario.

Personal de la Unidad Regional IV de Paso de los Libres detectó sustancias ocultas en mercadería durante el ingreso de visitas, disimuladas en un sobre de jugo. Una joven quedó imputada por infracción a la Ley de Drogas.

Requisa de visitas y hallazgo de sustancias

El intento de contrabando fue neutralizado durante las inspecciones de rutina. Cerca de las 14 del miércoles 28 se realizó el procedimiento en la División Alcaidía de la Unidad Regional IV.

Una visitante de 21 años pretendía entregar una bolsa con mercadería, que incluía paquetes de cigarrillos y sobres de jugo, a un interno alojado en la unidad.

Durante la verificación del cargamento, los agentes notaron una anomalía en el empaque de un jugo en polvo, hallando en su interior materia vegetal y un envoltorio con polvo blanco.

Pruebas químicas y actuaciones judiciales

Tras el hallazgo, la División Drogas Peligrosas efectuó la prueba química (narcotest) en presencia de testigos, arrojando resultado positivo para marihuana y cocaína.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Instrucción en turno, ordenando el decomiso de las dosis de estupefaciente.

En tanto que la joven fue notificada formalmente de su imputación en el marco de la causa por supuesta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, continuando supeditada al proceso en libertad.