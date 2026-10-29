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Corrientes: un hombre de 68 años murió tras descompensarse en plena calle

El hecho ocurrió entre la avenida Medrano y la calle Ombú.

Por El Litoral

Jueves, 29 de octubre de 2026 a las 09:45

Un hombre de 68 años murió este jueves por la mañana en plena calle de la ciudad de Corrientes. Según relataron testigos, se descompensó mientras caminaba por la zona de la avenida Medrano y la calle Ombú.

El hecho ocurrió cuando el hombre había salido a hacer compras. De acuerdo a las primeras informaciones, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio y cayó sobre la vereda. Los vecinos de la zona dieron el aviso a la Policía.

Un vecino, identificado como Jorge Ramírez, explicó que el hombre era conocido en el barrio porque alquilaba una casa a pocas cuadras del lugar. “Andaba caminando siempre”, contó.

Con información de Radio Sudamericana. 



 

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