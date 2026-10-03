Un choque en cadena generó demoras en el puente Chaco-Corrientes

Un choque en cadena entre tres vehículos generó demoras durante la tarde del viernes en el puente General Belgrano.

El siniestro ocurrió en el acceso al barrio San Pedro Pescador, a pocos metros del Peaje Chaco-Corrientes, donde dos automóviles Toyota Corolla y una camioneta Ford Ranger colisionaron entre sí.

Los conductores no resultado heridos y el siniestro dejó únicamente daños materiales.

El choque provocó demoras en la circulación durante la tarde, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes en el lugar.