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Accidente

Un choque en cadena generó demoras en el puente Chaco-Corrientes

El siniestro ocurrió en horas de la tarde del viernes en el puente interprovincial. 

Por El Litoral

Sabado, 03 de octubre de 2026 a las 10:02

Un choque en cadena entre tres vehículos generó demoras durante la tarde del viernes en el puente General Belgrano

El siniestro ocurrió en el acceso al barrio San Pedro Pescador, a pocos metros del Peaje Chaco-Corrientes, donde dos automóviles Toyota Corolla y una camioneta Ford Ranger colisionaron entre sí.

Los conductores no resultado heridos y el siniestro dejó únicamente daños materiales.

El choque provocó demoras en la circulación durante la tarde, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes en el lugar.

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