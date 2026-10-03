Corrientes: chocó a dos motociclistas, huyó y lo demoraron con 2,62 de alcoholemia

La Policía de Corrientes informó este sábado que un hombre que conducía alcoholizado chocó a dos motociclistas y huyó del lugar en la capital correntina.

El hecho ocurrió sobre avenida Maipú, cerca del cruce con la Ruta Nacional 12, donde los efectivos encontraron a dos personas tendidas sobre el asfalto junto a una motocicleta.

Las víctimas señalaron que habían sido chocadas por una camioneta roja cuyo conductor se había retirado del lugar. Ante esta situación, mientras algunos policías asistían a los motociclistas, otros iniciaron la búsqueda del vehículo.

La Toyota Hilux fue localizada a la altura del 7500 de avenida Maipú, donde identificaron a su conductor, Luciano Alfredo Billalba, quien fue sometido al test de alcoholemia que confirmó el resultado de 2,62 g/l.

En tanto, los ocupantes de la motocicleta, E. A y L. T., fueron trasladados para recibir atención médica.

La Comisaría Vigésima quedó a cargo de las actuaciones y tanto el conductor como la camioneta fueron puestos a disposición de esa dependencia policial.