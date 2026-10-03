Saladas: fueron por una denuncia de violencia familiar y hallaron drogas

La Policía de Corrientes informó este sábado que realizaron un procedimiento en una vivienda por supuesta violencia familiar y hallaron drogas.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado por calle Coronel Leyes, donde los efectivos diligenciaron un oficio judicial que disponía la exclusión de una persona.

Durante el procedimiento, los policías hallaron sustancias que, tras las pruebas correspondientes, dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína y marihuana.

Además, secuestraron dinero en efectivo y distintos elementos de corte y fraccionamiento, entre ellos bolsitas, tijeras, trinchetas, recortes de envoltorios y papeles.

Ante el hallazgo, y con intervención de la Unidad Fiscal en turno, se iniciaron actuaciones judiciales por supuesta infracción a la Ley N° 23.737.

En ese contexto, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 23 años, quien fue trasladado junto con los elementos secuestrados a la dependencia policial, donde continuaron con los trámites de rigor.