Corrientes: secuestraron dos escopetas y carne tras allanamientos por abigeato

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron dos escopetas y productos cárnicos tras allanamientos realizados por una investigación por un supuesto caso de abigeato en Paraje Ifrán, departamento de Goya.

Durante uno de los procedimientos, los efectivos encontraron dos escopetas calibre 16, un cañón de escopeta calibre 12 y 30 cartuchos.

Además, secuestraron productos cárnicos que serían provenientes de una faena clandestina, junto con 30 cuchillos, tres chairas, documentación y otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia, mientras la Policía Rural continúa con las actuaciones para determinar qué ocurrió con los animales denunciados como robados.