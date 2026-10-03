Allanamientos simultáneos en Corrientes: secuestraron cocaína, marihuana y $2 millones

La Policía de Corrientes secuestró cocaína, marihuana y más de $2 millones durante dos allanamientos realizados en la capital provincial. Los procedimientos se concretaron en los barrios San Antonio y Esperanza, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Los operativos fueron realizados por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, con colaboración de la División P.A.R. En ambas casas fueron detenidas dos personas, que quedaron vinculadas a las causas judiciales.

Qué encontraron durante los allanamientos

En la vivienda ubicada sobre calle Las Cuevas, en el barrio San Antonio, secuestraron dosis de cocaína y marihuana. Y también incautaron dinero en efectivo y un teléfono celular.

En el otro procedimiento, sobre calle Lifschitz del barrio Esperanza, hallaron 39 dosis de cocaína, un posnet y tres celulares. Además, secuestraron un DVR, una escopeta calibre .36, dos cartuchos y $2 millones en efectivo.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. Las personas identificadas quedaron a disposición de la Justicia.