Una mujer murió tras ser impactada por un rayo en el interior de Corrientes

Una mujer de 31 años murió esta mañana en Concepción del Yaguareté Corá luego de que un rayo impactara sobre la moto en la que viajaba con su pareja. El hombre sufrió heridas y fue trasladado al Hospital María Auxiliadora de Saladas.

El hecho ocurrió cerca de las 10, durante la tormenta eléctrica y bajo una intensa lluvia. La pareja se desplazaba por la Ruta Provincial N° 6, a unos 300 metros del acceso a la localidad.

La víctima fue identificada como Karina Lator, quien viajaba junto a Alejandro Fernández (34). Ambos se dirigían hacia su casa en el barrio Caaby Guazú de la localidad.

El impacto del rayo

Un móvil de la comisaría local se encontraba de guardia a pocos metros del lugar y vieron cómo se iluminó el cielo. Según relataron los policías, en ese momento un rayo impactó directamente sobre la moto.

Lator murió en el hospital local, mientras que Fernández tuvo que ser trasladado a Saladas para un tratamiento de mayor complejidad. La mujer era madre de dos hijos menores de edad.



