Escándalo en la Policía de Corrientes por los presos que salían a robar: hubo cambios

Desde la Jefatura de Policía confirmaron este sábado que se decidió apartar al director de la Unidad Regional V de Santo Tomé, ante el avance del expediente judicial que está en manos de la Unidad Fiscal, por una escandalosa causa donde se investiga la presunta salida de presos para cometer robos.

El comisario general Miguel Angel Leguizamón, confirmó a El Litoral que la medida alcanza además a las jefaturas de la Comisaría Primera y de la Mujer y el Menor, y el apartamiento preventivo de cuatro efectivos policiales.

El hecho saltó a la luz durante la investigación de la causa por el millonario robo a un rapipago, ocurrido el 16 de septiembre cuando encapuchados interceptaron a un empleado cuando llegaba a su casa, La presunta víctima denunció que le pidieron las llaves del comercio y contraseñas de las cajas de seguridad del local, tras lo cual se apoderaron de una suma cercana a los $5 millones.

La investigación policial, bajo el mando del fiscal Facundo Cabral condujo a un domicilio del barrio Escalada donde apresaron a un sospechoso y secuestraron 2,5 millones.

Preso delator





En ese contexto, en las últimas horas, ante Fiscalía declaró un preso que brindó detalles acerca de presuntas maniobras de alto riesgo institucional al revelar que la guardia los habría dejado salir para cometer robos. Involucró a una suboficial que identificó y además agregó que la mujer tendría un vínculo sentimental con otro detenido.



Con el correr de las horas, a medida que el expediente fue sumando mayores evidencias recolectadas desde el Ministerio Público, la situación fue tornándose de mayor gravedad, al punto que este sábado desde la propia Jefatura de Policía se decidió cortar por lo sano y producir cambios en la dirección de la Unidad Regional V.



La "guadaña" también salpicó a los titulares de la Comisaría Primera y la Comisaría de la Mujer y el Menor.



Los nombres de los comisarios que llegarán a esas jefaturas aún no se pudieron conocer de manera oficial, aunque trascendieron apellidos en algunos medios de prensa locales.



Lo que resulta inevitable es el alcance del expediente judicial dentro del cual, la Fiscalía tomó declaración a los efectivos que están bajo sospecha: quienes integraban la guardia en la jornada clave del día 16 cuando ocurrió el llamativo robo al comercio recaudador.



Además de los testimonios, se analizan teléfonos, cámaras de seguridad, libro de guardia y coartadas de los implicados, lo cual es materia de análisis para la audiencia de acusación que deberá celebrarse en las próximas horas.



Cabe señalar que Asuntos Internos de la Policía de Corrientes también opera en una causa conexa que ya arrojó los primeros informes preliminares con sugerencias de cambios que ya empezaron a practicarse.

Comunicado Oficial

"Ante la investigación judicial por delitos contra la propiedad cometidos contra una agencia de cobranzas de Santo Tomé, y frente a elementos que motivaron investigar la vinculación de personal policial, la Jefatura de Policía de Corrientes dispuso el inmediato apartamiento preventivo de cuatro efectivos policiales. Además, fueron relevados de sus cargos el Director de la Unidad Regional V y el Jefe de la Comisaría Primera.

Mientras avanzan las diligencias para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades que correspondan, la Dirección General de Asuntos Internos lleva adelante las actuaciones administrativas pertinentes.

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía mantienen una posición firme: no se tolerará ninguna conducta que se aparte de la ley ni de los principios y obligaciones que rigen la función policial.

La Policía de Corrientes garantiza plena colaboración con la Justicia, transparencia en las actuaciones y firmeza institucional hasta el total esclarecimiento del hecho".