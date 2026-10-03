Corrientes: acusado de abuso sexual familiar intentaba cruzar a Paraguay

En un doble operativo, la Policía de Corrientes, a través de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura, logró detener a dos prófugos de la justicia en las últimas horas. El procedimiento de mayor impacto ocurrió en la localidad de Itatí, donde cercaron a un hombre de 39 años acusado de abusar sexualmente de una familiar con discapacidad, quien planeaba una inminente fuga internacional.



Según fuentes policiales, este segundo sospechoso era intensamente buscado tras ser imputado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y en calidad de delito reiterado.



La víctima es una joven de su entorno familiar que padece un retraso madurativo y en consecuencia el acusado había escapado de la ciudad de Corrientes para refugiarse en una vivienda de Itatí perteneciente a un familiar.



Las tareas de inteligencia criminal determinaron que el prófugo no pretendía quedarse allí: de acuerdo con las pruebas recabadas, los investigadores descubrieron que el sospechoso planeaba cruzar ilegalmente el río Paraná hacia Paraguay para evadir de forma definitiva a la justicia.

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En otro orden de cosas y mediante intensas tareas de rastreo, localizaron en las inmediaciones del Barrio Santa Margarita a un hombre de 45 años, que tenía un pedido de detención activo en el marco de una causa penal en pleno proceso de investigación.



Ambos detenidos quedaron inmediatamente a disposición de los magistrados intervinientes, mientras se avanza con las pericias y declaraciones correspondientes para el avance de las causas.