Corrientes: procesaron por robo y trasladaron al Penal 6 al "Negrito Paloi"

El llamado "Negrito Paloi" finalmente fue procesado por robo, implicado en un delito ocurrido el pasado 25 de septiembre por calle Zaragoza al 300 donde rompieron los vidrios de una camioneta con fines delictivo.



El tal sentido, la Fiscalía luego de avanzar con el expediente, ordenó su traslado a la Unidad Penal 6 de San Cayetano, que fue concretado este sábado por personal de la Comisaría Novena Urbana.



El imputado posee un largo historial delictivo en la zona junto a un cómplice apodado "El Niño Rata", acusados además de atacar a piedrazos en reiteradas oportunidades, los patrulleros policiales.



Ahora, quedó formalmente acusado por un robo perpetrado en la madrugada del 25 de septiembre cuando a las 5 reventaron el vidrio trasero de una Ford Transit, que permanecía estacionada en calle Zaragoza 300, hecho que quedó registrado en videos que se viralizaron.



Según la denuncia robaron del interior del vehículo un televisor plasma, y una heladera, entre otras cosas.



Cabe señalar que el acusado del hecho había sido capturado a fines de septiembre en un operativo cerrojo, que se activó después de un allanamiento a su casa con resultados negativos. Cuando los patrulleros se retiraban fueron informados que el sospechoso caminaba desde la costa del río hacia su propiedad. Tras un rastrillaje a pie, los efectivos interceptaron al buscado, identificado como Daniel Alejandro T, alias "Negrito Paloi".