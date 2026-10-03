Intensa búsqueda de un adolescente de 16 años en Corrintes

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la búsqueda de José Ángel Jeremías Meza, un adolescente de 16 años que se habría ausentado de su hogar.

El adolescente es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello negro y ojos negros.

Al momento de ausentarse, vestía pantalón tipo capri de color gris, remera blanca con azul en las mangas y zapatillas verde flúor.

Desde la fuerza solicitaron la colaboración de la población para aportar información que pueda ayudar a localizarlo.

Quienes puedan brindar datos ciertos pueden comunicarse con la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor, al 3794-950976, dirigirse a la dependencia policial más cercana o llamar al 911 en Capital y al 101 en el interior de la provincia.