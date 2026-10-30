Robo en una Shell de Corrientes: recuperaron agroquímicos valuados en $11 millones

Un robo en la estación de servicio Shell Cuatro Bocas de Saladas derivó en un operativo policial que permitió recuperar mercadería valuada en más de 11 millones de pesos. Entre los elementos encontrados había nueve cajas de productos agroquímicos y la investigación continúa para dar con los delincuentes.

La Policía fue alertada del robo alrededor de las 4.45 de la madrugada. Fue así que, tras tomar conocimiento, la Comisaría Segunda desplegó los rastrillajes y las tareas investigativas para localizar los elementos sustraídos.

Dónde encontraron la mercadería robada

La búsqueda llevó a los policías hasta un sector de cañada ubicado al costado de la Ruta Nacional 18, cerca de la estatua del sargento Juan Bautista Cabral. En ese lugar, encontraron y secuestraron nueve cajas de fungicida Z 500 STK, cada una con cuatro bidones de cinco litros. Su valor aproximado es de $10.800.000.

Además, también recuperaron una caja con cables para conexiones internas de automóviles, valuados en unos $850.000.

Según la última información policial, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del robo e identificar a los responsables.