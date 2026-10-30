La Policía de Corrientes demoró a tres hombres y detectó a un prófugo de La Rioja

Efectivos de la Policía de Corrientes aprehendieron a tres hombres mayores de edad en la ciudad de Paso de los Libres tras un procedimiento preventivo de identificación.

Durante el cotejo de datos informáticos, las autoridades constataron que uno de los involucrados registraba un pedido de captura internacional y nacional ordenado por la provincia de La Rioja.

El dispositivo de seguridad se llevó a cabo en la intersección de las calles Plácido Martínez y Félix María Gómez.

En dicho emplazamiento, el personal policial procedió a la intercepción y demora preventiva de los tres ciudadanos para la correspondiente averiguación de antecedentes, debido a que ninguno portaba su Documento Nacional de Identidad al momento de la inspección.

Posteriormente, las comisiones intervinientes ingresaron las identidades filiatorias al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). La base de datos arrojó una alerta roja sobre uno de los demorados, de 30 años de edad, sobre quien pesaba un pedido de captura activo expedido por el Juzgado de Instrucción y en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la ciudad de La Rioja.

Puesta a disposición judicial y trámites de rigor

Tras la confirmación de la requisitoria librada por la magistratura riojana, el sujeto fue formalmente notificado de su situación procesal e incomunicado para resguardar las actuaciones correspondientes a su posterior exhorto y traslado.

El detenido quedó alojado en la comisaría jurisdiccional de Paso de los Libres a disposición de las autoridades del Poder Judicial de La Rioja y de la Unidad Fiscal de turno de la provincia de Corrientes, mientras que se prosiguieron las diligencias administrativas de rigor relativas a los demás acompañantes.