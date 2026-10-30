Juicio por niño “N”: rechazan decomiso de vehículos de Codazzi y su inhabilitación

El Tribunal de Juicio de Goya, presidido por Ricardo Carbajal, resolvió cuestiones claves tras las condenas por el caso del niño “N”. Dispuso no hacer lugar al decomiso de vehículos del abogado José Alejandro Fernández Codazzi porque “están a nombre de terceros” y por “respeto al derecho de propiedad”.





También consideró que no corresponde la inhabilitación del letrado por el modo en que sucedieron los hechos.





Cabe señalar que tras el juicio el brasileño Josías Santos Regis -padre del menor- fue sentenciado a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía. En tanto que a Fernández Codazzi le impusieron una pena de 3 años y 6 meses de prisión por el delito de encubrimiento, en calidad de autor material.