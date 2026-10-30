Laudelina fue trasladada a la Policía Federal: los motivos

Laudelina Peña, la tía de Loan Danilo Peña e imputada en el juicio que se sigue por la sustracción y el ocultamiento del niño, fue trasladada en las últimas horas del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional a la sede de la Policía Federal de Corrientes.

La abogada defensora de Laudelina, Mónica Chirivín, confirmó el movimiento en un contacto con El Litoral, al explicar que el sitio de alojamiento en la Policía Federal es una alcaidía con las condiciones adecuadas para su alojamiento.

La tía de Loan permaneció en prisión preventiva en Luján de Cuyo, Mendoza, hasta el inicio del debate en el Tribunal Oral Federal. Desde el 16 de junio, cuando inició el juicio, fue alojada en un espacio de detención del Escuadrón 48 "Corrientes", donde, además, se organizó la sala de audiencias para el proceso.

En la sede de Gendarmería compartía lugar de detención con otra imputada, la exfuncionaria municipal de 9 de Julio María Victoria Caillava, quien hasta el inicio del juicio cumplía prisión preventiva en una sede penitenciaria federal de la provincia de Salta.

Ahora, Laudelina fue llevada hasta la División Unidad Operativa Federal Corrientes de la Policía Federal, ubicada en la avenida costanera General San Martín de esta capital.

LAS RAZONES

Mientras Laudelina Peña fue trasladada a la Federal, Caillava permanecerá en el Escuadrón 48 según informó una calificada fuente de la causa. Es que la querella había pedido que ambas imputadas sean alojadas en sedes diferentes.

Es así que en junio a Caillava le cedieron un lugar y a Laudelina la derivaron al espacio reservado para varones en la Gendarmería, conservando la distancia requerida.

Pero ahora, el Escuadrón 48 solicitó el espacio de los varones por la necesidad de alojar nuevos internos, con lo cual Laudelina debió mudarse.

Para lograr una plaza de alojamiento en la alcaidía de la Policía es que al mismo tiempo ubicaron en el Escuadrón a una mujer que estaba detenida en la Federal.

Es decir, se trata de una cuestión de distribución en el Escuadrón 48, resumió la fuente consultada, que destacó que ahora la Gendarmería obtiene espacio para alojar detenidos varones.