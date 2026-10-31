¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Barrio esperanza

Allanamiento en Corrientes: secuestraron cocaína, marihuana y celulares

Durante el procedimiento, una mujer mayor de edad fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia.

Por El Litoral

Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 11:18

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y seis teléfonos celulares tras un allanamiento en el barrio Esperanza de la capital correntina.

El operativo se concretó  en una vivienda ubicada sobre la calle M. Chervin, en el marco de una investigación judicial. 

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron 19 envoltorios con una sustancia en polvo de color blanco y otros cinco con una sustancia de origen vegetal.

Según los test orientativos realizados en el lugar, las sustancias dieron resultado positivo para cocaína y marihuana, respectivamente.

Además, incautaron dinero en efectivo, seis celulares de distintas marcas y modelos y un dispositivo DVR.

La mujer aprehendida fue puesta a disposición de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de la investigación.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD