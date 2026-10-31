Allanamiento en Corrientes: secuestraron cocaína, marihuana y celulares

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y seis teléfonos celulares tras un allanamiento en el barrio Esperanza de la capital correntina.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle M. Chervin, en el marco de una investigación judicial.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron 19 envoltorios con una sustancia en polvo de color blanco y otros cinco con una sustancia de origen vegetal.

Según los test orientativos realizados en el lugar, las sustancias dieron resultado positivo para cocaína y marihuana, respectivamente.

Además, incautaron dinero en efectivo, seis celulares de distintas marcas y modelos y un dispositivo DVR.

La mujer aprehendida fue puesta a disposición de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de la investigación.