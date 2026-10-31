Corrientes: la Policía brindó un taller sobre detección temprana de delitos en una escuela

La Policía de Corrientes informó que realizó un taller sobre detección temprana de delitos y protección integral de derechos en la Escuela Especial N.º 9 “Helen Keller” de la capital correntina.

Durante el encuentro, integrantes de distintas áreas y especialidades de la fuerza provincial brindaron información sobre la detección temprana de situaciones de violencia y vulneración de derechos, además de las formas de intervención ante casos que puedan presentarse dentro de la comunidad educativa.

Entre los temas abordados estuvieron la Ley de Violencia Familiar, la Ley Micaela, la Ley Lucio y el Código de Procedimiento de Familia de Corrientes. También se respondieron consultas sobre otras normativas vinculadas con situaciones que pueden surgir en el ámbito escolar.

Intercambio sobre situaciones cotidianas

La capacitación incluyó un intercambio de ideas y experiencias sobre situaciones cotidianas, con el objetivo de brindar herramientas a los integrantes de la comunidad educativa para actuar de manera oportuna ante casos complejos.

El equipo policial estuvo integrado por el comisario inspector y licenciado Ariel Romero; la subcomisario y doctora Lucrecia Oviedo; la subcomisario Elsa Rodríguez; las oficiales auxiliares Micaela González y Emilce Barrios; la oficial ayudante Yamila Fernández y la suboficial principal y profesora Rosario Ocampo.

La jornada apuntó a fortalecer los conocimientos del personal educativo sobre las normativas vigentes y la importancia de identificar señales de alerta para favorecer una respuesta adecuada y la protección de los derechos.